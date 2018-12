Condividi | Red 11:21 «Aiutiamo il nostro settore produttivo regionale acquistando prodotti coltivati, allevati e pescati in Sardegna», auspica l´assessore regionale dell´Agricoltura Pier Luigi Caria Agroalimentare: si punta sull´Isola



CAGLIARI - «In occasione di queste festività in cui si riuniscono anche tante famiglie, invito tutti i consumatori ad aiutare il settore agroalimentare regionale acquistando prodotti coltivati, allevati e pescati in Sardegna. Nella nostra Isola, abbiamo numerose eccellenze che tutto il mondo ci invidia, perché provengono da territori incontaminati dove tutti i giorni i nostri agricoltori e allevatori lavorano nel rispetto dell’ambiente e del benessere degli animali. Così come dalle acque dei nostri mari e delle nostre lagune vengono prodotti ittici unici».



Lo ha detto l’assessore regionale dell’Agricoltura Pier Luigi Caria, che ha aggiunto: «Alla specificità ambientale e all’alta qualità dell’agroalimentare si unisce poi la tradizione e la sapienza delle trasformazioni che ci tramandano da secoli una storia a cui tutti noi sardi siamo legati. In questi ultimi due anni – ha proseguito l’assessore – numerose calamità naturali si sono abbattute contro il nostro mondo delle campagne e a queste si sono inoltre aggiunte criticità di mercato che hanno fatto crollare i prezzi pagati ai produttori primari: agricoltori, pescatori, pastori e allevatori».



«Il mio appello – ha concluso Caria – vuole contribuire a una battaglia condivisa da numerosi concittadini affinché uno dei comparti più importanti della nostra Isola possa risollevarsi e possa meritare il giusto riconoscimento economico che purtroppo ad oggi non ripaga gli operatori delle numerose fatiche. Nelle prossime settimane, ma non solo, compriamo sardo. Tutta la nostra Isola non potrà che trarne grandi benefici».



