Condividi | Red 14:26 Conoscere i venti, i principali strumenti e metodi di meteorologia , come funziona una barca a vela. Sono solo alcuni dei temi del laboratorio organizzato dal velista organizzato per il 4 ed il 5 gennaio 2019, negli spazi della ludoteca di Cala Gonone, in Viale Bue Marino Il laboratorio di mare di Gaetano Mura



CALA GONONE - Conoscere i venti, i principali strumenti e metodi di meteorologia , come funziona una barca a vela. Sono solo alcuni dei temi del “Laboratorio di mare” organizzato dal velista Gaetano Mura organizzato per il 4 ed il 5 gennaio 2019, negli spazi della ludoteca di Cala Gonone, in Viale Bue Marino.



Oltre i primi passi per diventare marinai e velisti, nel laboratorio si darà spazio alla giusta alimentazione dello sportivo in mare, ma pure per la vita di tutti i giorni. E qui la parola passa a Giovanna Ghiani, che oltre a preparare la cambusa del navigatore oceanico è specialista in scienza dell'alimentazione, dottore di ricerca in bioenergetica del movimento umano, docente di Fisiologia alla Facoltà di Medicina dell’Università degli studi di Cagliari.



Tante nozioni utili, ma anche tante storie. Quelle delle imprese del navigatore che non dimentica l'importanza dell'ecologia: «E' fondamentale conoscere il mare per rispettarlo e contribuire a tenerlo pulito – sottolinea Mura - Poi in mare e negli oceani è fondamentale gestire le risorse in modo ottimale, è un imperativo consumare meno». Nozioni, storie, ma anche la degustazione del “cibo oceanico”, ovvero si preparerà un pranzo utilizzando il “Jet Boil” ed il cibo della cambusa. Infine, in programma prove a secco su una barca da scuola vela. Per le iscrizioni, si può telefonare al numero 347/3904808 o inviare una e-mail all'indirizzo web giovanna.ghiani@me.com.



Nella foto (di Michele Casagrande): Gaetano Mura Commenti CALA GONONE - Conoscere i venti, i principali strumenti e metodi di meteorologia , come funziona una barca a vela. Sono solo alcuni dei temi del “Laboratorio di mare” organizzato dal velista Gaetano Mura organizzato per il 4 ed il 5 gennaio 2019, negli spazi della ludoteca di Cala Gonone, in Viale Bue Marino.Oltre i primi passi per diventare marinai e velisti, nel laboratorio si darà spazio alla giusta alimentazione dello sportivo in mare, ma pure per la vita di tutti i giorni. E qui la parola passa a Giovanna Ghiani, che oltre a preparare la cambusa del navigatore oceanico è specialista in scienza dell'alimentazione, dottore di ricerca in bioenergetica del movimento umano, docente di Fisiologia alla Facoltà di Medicina dell’Università degli studi di Cagliari.Tante nozioni utili, ma anche tante storie. Quelle delle imprese del navigatore che non dimentica l'importanza dell'ecologia: «E' fondamentale conoscere il mare per rispettarlo e contribuire a tenerlo pulito – sottolinea Mura - Poi in mare e negli oceani è fondamentale gestire le risorse in modo ottimale, è un imperativo consumare meno». Nozioni, storie, ma anche la degustazione del “cibo oceanico”, ovvero si preparerà un pranzo utilizzando il “Jet Boil” ed il cibo della cambusa. Infine, in programma prove a secco su una barca da scuola vela. Per le iscrizioni, si può telefonare al numero 347/3904808 o inviare una e-mail all'indirizzo web giovanna.ghiani@me.com.Nella foto (di Michele Casagrande): Gaetano Mura