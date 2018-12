Condividi | Red 9:01 Gabriele Sarritzu ha ottenuto il terzo posto nella categoria “Mocktail”, alla sua prima partecipazione. Per Maurizio Tranchida, secondo posto nella categoria “Pre dinner” Algheresi sul podio del concorso nazionale Aibes



ALGHERO – Si è tenuto il 69esimo concorso nazionale dell'Associazione italiana barmen e sostenitori, unica associazione italiana riconosciuta dall'Iba, che è la più grande associazione di barman del mondo. Location è stato l'Hotel Regina palace, a Stresa, sul Lago Maggiore. Quest'anno, il tema del concorso era l'Ecosostenibilità. I concorrenti hanno dovuto evitare plastica e cercare maggiormente prodotti Bio ed a chilometro zero. Otto le categorie: "Mocktail" (cocktail analcolici), "Pre dinner" (cocktail aperitivo che stimoli l'appetito), "After dinner" (cocktail dessert o cocktail digestivo per il dopo pasto), "Fancy" (liberi di creare qualsiasi tipo di drink in bicchieri trasparenti), "Twist on classic" (varianti dei classici nella lista Iba), "Estro del bartender" (in questa categoria non ci sono limiti alla fantasia, non ci sono obblighi neanche per quanto riguarda i bicchieri), "Sparkling" (che prevede l'uso di spumanti, champagne o prosecco).Al nazionale hanno partecipato tutti i vincitori dei concorsi regionali tenutisi durante l'anno. Per la Sardegna, c'erano Gabriele Sarritzu, Maurizio Tranchida, Franco Goddi ed Emilio Rocchino. Obiettivo dell'algherese Sarritzu era riportare sul podio l'Isola a distanza di otto anni dal secondo posto del concittadino Tranchida. Alla sua prima partecipazione ad un nazionale, il suo cocktail "Bulan madu" si è aggiudicato il terzo posto tra i Mocktail, riuscendo quindi nell'intento con cui era partito, ed è stato da apripista per il secondo posto di Tranchida nella Pre Dinner, con "Mitjanit" ed il primo posto di Goddi nella categoria After dinner con "Golden-B".Il Bulan madu ("Luna di miele" in indonesiano) è stato decorato con cannucce commestibili alla cannella, fiori eduli, stecca di liquirizia e rosmarino e creato con succo di lime, sciroppo Carribean Monin, Sciroppo Falernum Fabbri 1905, Ama_te liquirizia & finocchio Bevande Futuriste, Ginger beer Cortese Bevande Futuriste ed un Home made al miele di cardo & chai tea syrup Monin. Mitjanit invece è stato creato con Absolut mandarin vodka, Aperol Campari, Marendry Fabbri 1905, Liquore Arancia Monin, spremuta di mandarino e di lime.Nella foto: i quattro concorrenti sardi