Condividi | Red 8:03 I Baschi verdi del Gruppo Cagliari, con le unità cinofile ed i Carabinieri della Compagnia di Sanluri, hanno eseguito una perquisizione domiciliare nei confronti di un uomo. Sono stati trovati 44grammi di marijuana, 0,7grammi di hashish ed un bilancino di precisione Droga a Serramanna: una denuncia



SERRAMANNA - Sviluppando informazioni acquisite nell’ambito del controllo economico del territorio, i Baschi verdi del Gruppo Cagliari, con le unità cinofile ed i Carabinieri della Compagnia di Sanluri, hanno eseguito una perquisizione domiciliare nei confronti di un residente nel territorio comunale di Serramanna. Sono stati trovati 44grammi di marijuana, 0,7grammi di hashish ed un bilancino di precisione.



Ma l’operazione congiunta non si è fermata ed i militari, nel giardino retrostante l’abitazione perquisita, hanno individuato la carcassa di un veicolo, già smontato, risultato essere una Fiat 500 rubata qualche giorno prima nell’hinterland cagliaritano. Per il perquisito è scattata la denuncia per i reati di spaccio e ricettazione alla Procura della Repubblica di Cagliari. SERRAMANNA - Sviluppando informazioni acquisite nell’ambito del controllo economico del territorio, i Baschi verdi del Gruppo Cagliari, con le unità cinofile ed i Carabinieri della Compagnia di Sanluri, hanno eseguito una perquisizione domiciliare nei confronti di un residente nel territorio comunale di Serramanna. Sono stati trovati 44grammi di marijuana, 0,7grammi di hashish ed un bilancino di precisione.Ma l’operazione congiunta non si è fermata ed i militari, nel giardino retrostante l’abitazione perquisita, hanno individuato la carcassa di un veicolo, già smontato, risultato essere una Fiat 500 rubata qualche giorno prima nell’hinterland cagliaritano. Per il perquisito è scattata la denuncia per i reati di spaccio e ricettazione alla Procura della Repubblica di Cagliari.