Nelle prime ore di ieri, è arrivata al 113 la segnalazione di un uomo che sferrava colpi di martello alla porta d'ingresso di una panetteria, già in passato oggetto di numerosi furti Martellate contro una porta: 50enne in manette



LANUSEI - La pattuglia del Commissariato di Pubblica sicurezza di Lanusei ha tratto in arresto un 50enne, già noto alle Forze dell'ordine, per tentato furto aggravato. Nelle prime ore di ieri (martedì), è arrivata al 113 la segnalazione di un uomo che sferrava colpi di martello alla porta d’ingresso di una panetteria, già in passato oggetto di numerosi furti.



La pattuglia del Commissariato ha subito notato un uomo che, prima cercava di nascondersi dietro un raccoglitore del cartone e poi scappava. I poliziotti, intervenuti tempestivamente sul posto, sono riusciti a bloccarlo.



Al 50enne sono stati sequestrati dei guanti da lavoro ed un martello da carpentiere, del peso di un chilo, con il quale ha danneggiato, durante l'effrazione, la porta d'ingresso del negozio. L'uomo è stato tratto in arresto e messo a disposizione dell'Autorità giudiziaria, in attesa dell'udienza di convalida.