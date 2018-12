Condividi | Red 13:14 Per rendere il capoluogo gallurese ancora più accogliente ed ordinata durante i festeggiamenti, l´Aspo, in collaborazione con l´Amministrazione comunale, mette a disposizione due navette gratuite che raggiungono il molo Brin dai centri commerciali “Auchan” e “Terranova” in 20´ Capodanno ad Olbia: ecco le navette



OLBIA - Per rendere Olbia ancora più accogliente ed ordinata durante i festeggiamenti del Capodanno 2018, l'Aspo, in collaborazione con l'Amministrazione comunale, mette a disposizione due navette gratuite che raggiungono il molo Brin dai due centri commerciali ("Auchan" e "Terranova") in 20'. Per chi proviene da fuori Olbia o per chi abita in periferia, sarà disponibile il servizio navetta gratuito targato Aspo. Le due navette avranno come capolinea da una parte il centro commerciale Auchan, in Piazzale Girardengo, e dall'altra il centro commerciale Terranova. La navetta che parte dal Terranova raggiungerà il Molo Brin senza fermate intermedie, mentre la partenza dall'Auchan farà una fermata intermedia a Poltu Cuadu, davanti all'edicola. Il servizio sarà attivo dalle 20 alle 2.15.