E´ probabilmente il Natale più triste per la città di Alghero, sconvolta per la lucida follia che ha travolto il meccanico 42enne e distrutto una famiglia che faticosamente ritornava a sorridere. Il pensiero è tutto per i due bambini, da qualche giorno orfani della cosa più importante che al mondo esista, la mamma. «Alghero si prenderà cura di voi» ha ripetuto il sindaco Mario Bruno, alla testa di un corteo enorme. Migliaia le persone che non sono volute mancare alla marcia silenziosa che da Porta Terra ha fatto una lunga sosta proprio davanti alla casa di via Vittorio Veneto, teatro dell´omicidio di Michela.