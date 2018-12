Condividi | Red 17:07 Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Loiri Porto San Paolo hanno arrestato in flagranza di reato un 67enne olbiese, un 38enne ed un 22enne di Buddusò, tutti già noti alle Forze dell’ordine, per tentato furto aggravato in concorso Natale sicuro: tre arresti in Gallura



LOIRI PORTO SAN PAOLO - Nella tarda serata di ieri (martedì), i Carabinieri della Stazione di Loiri Porto San Paolo hanno arrestato in flagranza di reato un 67enne olbiese, un 38enne ed un 22enne di Buddusò, tutti già noti alle Forze dell’ordine, per tentato furto aggravato in concorso. Durante uno dei tanti servizi straordinari di perlustrazione disposti per garantire una maggiore sicurezza nel periodo natalizio, i militari, insospettiti dalla presenza di un veicolo parcheggiato e lasciato aperto vicino ad una delle rinomate spiagge della zona, non avendo trovato nessuno nelle vicinanze, hanno deciso di effettuare un servizio di osservazione.



Intuizione premiata, poiché poco dopo, con l’equipaggio della Sezione Radiomobile del Reparto territoriale di Olbia, inviato per dare ausilio ai Carabinieri della locale Stazione, i militari hanno fermato i tre che sono stati trovati in possesso di un flessibile elettrico, scalpelli e guanti. Il successivo controllo della zona ha permesso di rilevare il tentativo di effrazione in un vicino bar-ristorante, al momento chiuso.



