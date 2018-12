Condividi | Red 8:12 Torna sul palco il gruppo protagonista della sedicesima rassegna Gospel explosion. Questa sera, tappa a Sassari, domani a Sennori. Sabato doppio appuntamento a Serramanna ed a Iglesias, poi chiusura a Sestu domenica Giro di boa per la tournée sarda degli Uni.Sound



SASSARI - Giro di boa per la tournée sarda in dieci tappe degli Uni.Sound, il gruppo protagonista della 16esima edizione di Gospel explosion, tradizionale appuntamento natalizio promosso dall'associazione culturale Progetto evoluzione di Narcao. Partita venerdì da Sinnai, la serie di concerti approda questa sera (giovedì), a Sassari: i quattro cantanti (e membri fondatori) del complesso newyorkese (Terelle Tipton, Eric Sumpter, Shilan Douglas e Sharon Williams), con Fullen jr. Terrence McCarthy al piano, Christopher Atlas Amir al basso eBenjamin Michael Anthony alla batteria, saranno al centro dei riflettori del Teatro comunale a partire dalle 21 (biglietti a 10euro più prevendita. Per informazioni e prenotazioni, ci si può rivolgere a Pasquali Sport, in Largo Cavallotti 21).



Domani, altro impegno nel Sassarese per gli Uni.Sound, che venerdì fanno tappa a Sennori per un concerto all'Auditorium “Antonio Pazzola” (inizio alle 21), proposto in collaborazione con la cooperativa Theatre en vol all'interno della manifestazione “Habitat in Gospel”. Il biglietto intero costa 10euro, il ridotto 6; biglietto famiglia per due adulti e due bambini fino a quattordici anni a 24euro. (Prevendita a Sassari, al Theatre en vol, in Corso Vittorio Emanuele 99; per informazioni, si può telefonare ai numeri 079/230291 o 335/7105396, o inviare una e-mail all'indirizzo web info@theatrenvol.org). Parte del ricavato sarà destinato al sostegno del progetto “Un container per l'Angola”. Negli spazi dell'Auditorium, alle 19, si potrà visitare l'installazione “Habitat Immaginari dal bianco e nero al colore–dalla discriminazione all'integrazione”.



Al rientro nel sud dell'Isola, sabato, un doppio appuntamento attende il complesso americano: alle 18.30, a Serramanna, nella Sala conferenze “Vico Mossa” (con ingresso libero, in collaborazione con il Comune di Serramanna e l'associazione culturale Su Stentu) e poi in serata, alle 21.30, ad Iglesias, nella chiesa di San Pio X Papa (con ingresso libero, in collaborazione con il Comune di Iglesias). Ultima data nel calendario della 16sima edizione di Gospel explosion domenica: gli Uni.Sound chiuderanno il loro giro di Sardegna in musica a Sestu, alle 19, nella chiesa Madonna delle Grazie (con ingresso libero, in collaborazione con la Pro loco di Sestu).



