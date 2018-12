Condividi | Red 13:19 Sabato pomeriggio, si terrà un laboratorio dedicato a bambini, famiglie ed a quanti desiderano cimentarsi nel progetto di riciclo organizzato dal Comune di Sassari e dall´associazione Alea A Baratz riciclano la carta



SASSARI - Al Ceas Lago Baratz si saluta il 2018 con un appuntamento dedicato al riciclo ed al rispetto per l'ambiente. Sabato 29 dicembre, alle 16, si terrà un laboratorio dedicato a bambini, famiglie ed a quanti desiderano cimentarsi nel progetto di riciclo organizzato dal Comune di Sassari e dall'associazione Alea “Facciamo la carta”.



L’incontro gratuito permette ai partecipanti di sperimentare il riciclo della carta, fabbricando nuovi fogli personalizzati attraverso la colorazione o l'inserzione nell'impasto di materiali naturali e no.



Fermare il gesto del buttare ed attribuire ad un rifiuto una sua utilità sarà un atto creativo coerente con i principi della sostenibilità e critico verso la cultura dello spreco. Per ulteriori informazioni e prenotazioni si può telefonare ai numeri 079/533097 o 347/6791906, o inviare una e-mail all'indirizzo web ceas.baratz@comune.sassari.it.