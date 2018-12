Condividi | S.O. 12:20 L’ultima missione è avvenuta martedì notte, nel Nord della Sardegna. Una bambina gallurese, in imminente pericolo di vita, è stata trasportata d’urgenza da Alghero a Ciampino Bimba in pericolo, volo da Alghero



ALGHERO - Nuovo volo salva-vita, l'ennesimo delle ultime settimane. Anche durante le festività, l’Aeronautica Militare Italiana assicura il suo servizio di assistenza speciale in caso di pazienti in imminente pericolo di vita.



L’ultima missione è avvenuta martedì notte, nel Nord della Sardegna. Una bambina gallurese, in imminente pericolo di vita, è stata trasportata d’urgenza da Alghero a Ciampino.



La piccola è decollata con l'equipe medica col volo operato da un Falcon 900. La notizia è stata resa nota dall’Aeronautica militare. Commenti ALGHERO - Nuovo volo salva-vita, l'ennesimo delle ultime settimane. Anche durante le festività, l’Aeronautica Militare Italiana assicura il suo servizio di assistenza speciale in caso di pazienti in imminente pericolo di vita.L’ultima missione è avvenuta martedì notte, nel Nord della Sardegna. Una bambina gallurese, in imminente pericolo di vita, è stata trasportata d’urgenza da Alghero a Ciampino.La piccola è decollata con l'equipe medica col volo operato da un Falcon 900. La notizia è stata resa nota dall’Aeronautica militare.