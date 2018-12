Condividi | S.O. 13:12 Un comitato seguirà il percorso, un conto corrente per assicurarne il futuro. Una volontà diffusa di solidarietà che si sta manifestando forte tra i cittadini, le Istituzioni, le imprese e le associazioni Un futuro dopo Michela

ALGHERO - La città di Alghero si fa carico del futuro dei bambini di Michela. Una volontà diffusa di solidarietà che si sta manifestando forte tra i cittadini, le Istituzioni, le imprese e le associazioni.Un fondo dedicato presso il Banco di Sardegna denominato "Un futuro per i bambini di Michela", la costituzione di un Comitato di indirizzo e di garanzia composto dal Comune di Alghero, dalla Diocesi, dal Banco di Sardegna, dalla Nettuno calcio, dal dirigente scolastico e dal curatore: sono gli interventi adottati oggi (giovedì) dalla Giunta comunale per assicurare il futuro dei bambini di Michela Fiori e garantire strumenti atti ad assicurare loro continuità negli studi e nell'attività sociale. Il fondo ha una dotazione di partenza garantita dal Comune di Alghero e dal Banco di Sardegna. I sostegni economici potranno confluire attraverso due modalità: erogazioni liberali, anche in contanti, e l'Adozione di vicinanza, ovvero un'erogazione con cadenza fissa mensile.Il comitato di garanzia assumerà ogni iniziativa funzionale al perseguimento degli obbiettivi, gestendo i rapporti con tutti i soggetti (giuridici, istituzionali, economici e sociali) e potrà avvalersi delle necessarie strutture e collaborazioni nell'ambito della struttura comunale quali Servizi sociali ed Avvocatura comunale. «Ci prendiamo cura dei bambini, tutta la città è con loro», aveva garantito il sindaco Mario Bruno nella marcia silenziosa di Natale. Oggi, l'immediato intervento operativo a seguito di un incontro a cui hanno partecipato tutti i soggetti facenti parte del Comitato costituitosi in mattinata. Tutti potranno contribuire al futuro dei bambini, di seguito gli estremi : IBAN IT87S0101584899000070688228. Causale : Un futuro per i bambini di Michela.