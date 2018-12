Condividi | Red 15:14 Due 40enni hanno rubato un I-phone Xr dal negozio Apple di Sassari. Il giorno successivo, sono stati raggiunti ed identificati a Cagliari. Nei loro confronti è scattata la denuncia per furto aggravato in concorso Denunciati per furto aggravato in concorso



SASSARI - Per impossessarsi di un cellulare nuovo di zecca hanno usato la strategia più diffusa tra i ladri. Nella tarda mattinata, hanno raggiunto Largo Cavallotti, nel pieno centro di Sassari, a bordo dell'auto intestata ad un loro familiare, incuranti di poter lasciare tracce tangibili del loro passaggio. Dopo aver parcheggiato l'auto, uno dei due uomini è entrato nel negozio Apple fingendosi interessato a ricevere informazioni che lo orientassero verso l'acquisto di un cellulare.



Pochi istanti dopo, è entrato nel negozio il complice: mentre il primo distraeva i tre commessi disquisendo sulle caratteristiche tecniche di uno dei cellulari che gli erano stati proposti, dimostrandosi interessato all'acquisto, il secondo ha estratto da un espositore un fiammante I-phone Xr, ha disattivato il dispositivo anti-taccheggio, e dopo esserselo messo nella tasca del giubbotto, è uscito dal negozio senza che nessuno si accorgesse del furto. Solo mezz'ora più tardi, un commesso si è reso conto della sparizione del cellulare e si è recato alla Stazione mobile della Polizia locale, in Piazza Castello, per sporgere denuncia.



Le indagini, avviate immediatamente, hanno permesso di ricostruire sia il tragitto percorso dalla vettura utilizzata dai malviventi, sia i loro movimenti. L'auto è stata immortalata durante gli accessi all'interno del perimetro Ztl, mentre alcune telecamere sparse nella zona hanno mappato i movimenti dei due uomini, entrambi 40enni. Dal numero di targa si è risaliti alla loro residenza ed alla loro identità, essendo già noti aller Forze dell'ordine. Inoltre, è stato accertato che i due avevano consegnato un altro cellulare al servizio assistenza del negozio Apple di Cagliari, e che si sarebbero dovuti recare per ritirarlo il giorno seguente; in collaborazione con la Polizia municipale di Cagliari, sono stati seguiti durante i loro spostamenti e, una volta giunti nel capoluogo regionale, sono stati raggiunti ed identificati. Nei loro confronti è scattata la denuncia per furto aggravato in concorso.