Cala il sipario sui concerti aperitivo

SASSARI - Due concerti in due giorni all'insegna del tutto esaurito al Palazzo di città di Sassari per l'ultimo appuntamento della rassegna “(To) be in jazz: I concerti aperitivo”, che ha festeggiato la 18esima edizione con un successo ancora superiore a quello degli anni precedenti. La formula; grande jazz e grandi vini sardi continua a catalizzare l'attenzione di un pubblico affezionato e competente, che ad ogni appuntamento risponde con grande calore alle proposte artistiche dell'associazione Blue note orchestra. Particolarmente originale e ricca di approcci innovativi la rassegna si è conclusa con un concerto di grande atmosfera, che ha fatto immergere il pubblico nell'affascinante sound delle big band della swing era.



Sul palco, l’Orchestra jazz della Sardegna laboratory, sotto la direzione di Gavino Mele, ha presentato un concerto di Natale con un repertorio vario, che ha proposto anche alcune sorprese in tema con le festività dicembrine. A trasformare il concerto della big band sarda in un raffinato evento musicale la direzione briosa di Mele, che ha coinvolto il pubblico e guidato con sicurezza la formazione in un repertorio di grande freschezza. Tra i brani proposti, “Sing sing sing”, “I'll be home for Christmas”, “Let it snow”, “White Christmas” e, per l'acclamato bis, “Have yourself a merry little Christmas”.



