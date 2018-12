Condividi | Red 19:08 Arrivano i Creuza de ma con il loro omaggio a Fabrizio De André, i Senza base e dj Arturo. Soltanto un paio di giorni di pausa e riprenderà la grande musica dal vivo del live club algherese, venerdì la rassegna Friday tribute night, poi il concerto del sabato notte ed infine lo spettacolo di Capodanno Ancora grandi appuntamenti al Miramare



ALGHERO - Nella Riviera del corallo quello appena passato è stato un Natale caratterizzato dalla tanta musica dal vivo. In particolare, il Miramare gastro & music pub ha proposto cinque diversi concerti in altrettanti giorni consecutivi da venerdì a martedì. E dopo quarantotto ore di pausa, sul palco del live club di Piazza Sulis gli strumenti musicali torneranno a suonare. Domani, venerdì 28 dicembre, arriverà il quinto appuntamento stagionale della Friday tribute night, la rassegna ideata dalla direzione artistica del Miramare e dedicata alle migliori tribute band presenti nel territorio sardo porta ad Alghero i Creuza de ma con il loro omaggio a Fabrizio de André, mentre sabato 29 è in programma il concerto dei Senza base.



Venerdì andrà in scena l’ultimo appuntamento per il 2018 della Friday tribute night, a chiudere in bellezza sarà l'omaggio a De André da parte dei Creuza de ma. Sul palco, quattro musicisti sardi (Daniele Pistis, Gavino Fonnesu, Luca Manca ed Andrea Pinna) provenienti da esperienze molto diverse ed il loro tributo al grande Faber. Un viaggio in cui l'obiettivo è coinvolgere ed emozionare il pubblico con arrangiamenti originali e rispettosi dello spirito, libertario ed anarchico, dell'autore reinterpretato in chiave rock e secondo lo stile progressive della Pfm.



Sabato, spazio al concerto dei Senza base, la più longeva band del nord Sardegna, nata nei primi Anni Novanta e che da più di un decennio si è stabilizzata con l'attuale line-up composta da Leonardo Soliveras, Puccio Pulino, Graziano Madrau e Tonio Pulino. Progetto musicale capace di unire varie generazioni sotto il grande tetto del pop-rock italiano ed internazionale, senza dimenticare le sonorità latin.



Lo spettacolo della notte di San Silvestro sarà invece affidato alle mani di Arturo Pirino, storico dj professionista dalla lunga carriera alle spalle. Il selecter sassarese in questi trentacinque anni di attività ha fatto ballare nei più importanti club della Sardegna, dal Capo di sopra al capoluogo regionale. Sia l’evento di fine anno, sia gli altri sono ad ingresso libero.



