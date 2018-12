Condividi | M.P. 17:51 Appuntamento stasera, giovedì 27 dicembre alle ore 20.30 al teatro Parodi con il concerto gospel. Originari di Atlanta, nel 2003 un trio di adolescenti, composto da due fratelli e un amico d’infanzia Gospel al Parodi con The Anointed Believers



PORTO TORRES - Appuntamento stasera, giovedì 27 dicembre alle ore 20.30 al teatro Parodi con il concerto gospel. Originari di Atlanta, nel 2003 un trio di adolescenti, composto da due fratelli e un amico d’infanzia, si sono riuniti per formare quello che sarebbe stato l’inizio di un energico gruppo guidato dallo spirito chiamato The Young Believers.



I “Giovani Credenti” iniziano l'attività ad Atene, in Georgia, con Michael Bolden, Kenneth Bolden e Ren Brown. Nel 2006 si unisce a loro Sharmar Stevens per formare un gruppo tipico Gospel quartet. Nel 2012, il gruppo cambia il proprio nome in The Anointed Believers dopo aver pubblicato il loro album di debutto “Be Real” nel 2011, che include canzoni autoprodotte come “Be Real”, “Try Jesus” e un remake di un grande gospel, “Trouble in My Way”.



Nel 2016, The Anointed Believers pubblicano il loro ultimo lavoro "Help Me". Dopo aver condiviso il palco con grandi leggende del Gospel come Lee Williams, The Bolton Brothers e The Canton Spirituals il gruppo si espande ed include una sezione ritmica con aggiunta di basso, batteria e tastiera. Le loro esibizioni sono potenti, piene di spirito ed estremamente conivolgenti, sia grazie alla ritmica incalzante tipica del gospel contemporaneo sia grazie alle qualità vocali dei quattro cantanti solisti ben accompagnate dal background vocale dei tre musicisti.