La Futsal Alghero chiude l’anno con il Futsal Christmas

ALGHERO – Domani, sabato 29 dicembre, a partire dalle 14.30, al PalaCorbia di Alghero, andrà in scena la prima edizione del Torneo Futsal Christmas. E’ l’ultimo appuntamento del 2018 per la società giallorossa, che ha “rivisto” il programma della manifestazione per via del lutto cittadino proclamato dal sindaco di Alghero in occasione dei funerali di Michela Fiori. Dalle 14.30, in campo l’Alghero calcio–Centro di formazione del Cagliari e la Nettuno, per un torneo riservato alla categoria Pulcini. Dalle 17, spazio al triangolare che vedrà protagoniste la Futsal Alghero (serie C2 regionale), l’Ossi C5 (A2 nazionale) e la Ichnos Sassari (C1 regionale).



Niente musica ed intrattenimento per l’occasione. Un segno di rispetto per la giornata di lutto cittadino proclamata dal primo cittadino Mario Bruno. Inoltre, la società giallorossa ha deciso di posizionare all’ingresso della palestra un salvadanaio per chi volesse fare una donazione per il fondo di solidarietà rivolto ai bambini di Michela. Il ricavato verrà successivamente versato nel fondo dedicato aperto dal Comune.



«Nel nostro piccolo, cercheremo di contribuire, magari invitando gli stessi bambini di Michela alla manifestazione, per cercare di far passare loro qualche ora all'insegna dello sport. In questo momento così particolarmente delicato, vogliamo stare al loro fianco, così come sta facendo la comunità algherese tutta», ha dichiarato il presidente della Futsal Alghero Marina Millanta.