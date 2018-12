Condividi | Red 13:14 Ieri, l’Agenzia nazionale per le erogazioni in agricoltura ha firmato un nuovo decreto di pagamento da 3.230.307,08euro per ottanta domande presentate da agricoltori, allevatori e pastori sardi Agricoltura: 3,2mln per le imprese sarde



CAGLIARI – Ieri (giovedì), l’Agenzia nazionale per le erogazioni in agricoltura ha firmato un nuovo decreto di pagamento da 3.230.307,08euro per ottanta domande presentate da agricoltori, allevatori e pastori sardi. Il trasferimento più importante riguarda la Misura 6.1 del Programma di sviluppo rurale dedicata al primo insediamento dei giovani in agricoltura, con 1.267mila euro per quarantasette domande.



Segue la Misura 19 sul sostegno allo sviluppo locale Leader (Sltp–Sviluppo locale di tipo partecipativo), con dodici domande per un totale di 1.295.217,65euro. Ci sono quindi altre dodici domande della Misura 4.1 con 660.684,68euro.



Invece, le risorse rimanenti vanno a coprire erogazioni per le Misure 3 sui Regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari e dieci sul pagamento per impegni agroclimatico-ambientali. Dal 15 dicembre ad oggi, sono in fase di trasferimento verso il comparto agropastorale isolano circa 73,5milioni di euro.



