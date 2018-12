Condividi | Red 20:16 Domenica, grande appuntamento nella pineta di Maria Pia, per il secondo Trofeo Maria Pia, gara di ciclocross valida come unica prova di Campionato con l’assegnazione dei titoli regionali di categoria Campionato ciclocross: si corre ad Alghero



ALGHERO - Domenica 30 dicembre, grande appuntamento nella pineta di Maria Pia, per il secondo “Trofeo Maria Pia”, gara di ciclocross organizzata dall'AlgheroBike e valida come unica prova di Campionato con l’assegnazione dei titoli regionali di categoria. Il percorso, ricavato interamente nella parte bassa della pineta, sarà lungo 2,5chilometri (come da regolamento federale) e verrà completamente “fettucciato” il giorno prima dall’organizzazione.



Ci saranno ostacoli naturali, radici e salite ripide ed un ostacolo artificiale composto da due tavole piazzate a distanza di 4metri una dall’altra e non più alte di 40centimetri dal livello del terreno. L’arrivo, come da regolamento, è previsto su un rettilineo d’asfalto di circa 200metri. Quindi, spettacolo di sport domenica, quando saranno presenti tutti i migliori specialisti sardi e non del ciclocross. Ci sarà anche la campionessa europea Marathon master woman Beatrice Mistretta, che si cimenterà nella disciplina.



La partenza è prevista per le 10. La prima batteria vedrà al via le categorie Esordienti, Allievi e G6. La seconda, invece, vedrà in lizza le categorie Master 4-5-6-7 e le Donne. Infine, l'ultima partenza sarà quella dei Mastersport, dei Master 1-2-3 e degli Under 23. Accoglienza, verifica tessere, ristoro e premiazioni finali sono in programma nella Merenderia, in Largo Costantino, proprio davanti al percorso.