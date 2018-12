video Condividi | Red 16:29 Il locale-ristorante-pizzeria algherese, in località Tanca Farrà 12. punta sull´artista ozierese per archiviare il 2018 e salutare il nuovo anno in allegria La Fazenda saluta il 2019 con Giuseppe Masia



ALGHERO – Il 2018 volge al termine e ci si prepara a salutarlo con feste, cene e ritrovi, in famiglia, tra amici o in piazza. Ed i locali algheresi si stanno preparando al meglio.



Tra questi la Fazenda, il noto locale-ristorante-pizzeria, in località Tanca Farrà 12, che con la nuova gestione punta al rilancio e dopo alcune riuscite serate organizza il suo Capodanno. In programma un ricco menù per il classico cenone di Capodanno, che prenderà il via alle 20, al prezzo di 75euro a persona (possibile menù pizza per i bimbi e, su prenotazione, anche menù per ciliaci).



E poi, il piatto più ghiotto, lo spettacolo di Giuseppe Masia, che ha scelto il ristorante algherese per il suo show di fine anno. Con lui, Antonello Verdini, che si occuperà della serata danzante. Chi volesse partecipare solo al dopo cena, può farlo, dalle 22.30, al costo di 30euro (con una consumazione). Per prenotazioni, si può telefonare ai numeri 348/6598078, 347/3447142 o 333/2411915.



