In seguito al tragico episodio che ha scosso la comunità algherese, il Coro Matilde Salvador ha deciso di annullare l'evento, che si sarebbe dovuto tenere domani, nella Cattedrale di Santa Maria Il Matilde Salvador annulla il coro



ALGHERO - In seguito al tragico episodio che ha scosso la comunità algherese, il Coro Matilde Salvador ha deciso di annullare l'evento "Concerto sotto l'albero", che si sarebbe dovuto tenere domani, sabato 29 dicembre, nella Cattedrale di Santa Maria. Il concerto si terrà in una data che verrà successivamente comunicata. «È stata una scelta consapevole e condivisa da tutti i membri dell'Associazione, in rispetto dei nostri principi etici e in osservanza del lutto cittadino e dell'ordinanza emanata dal Comune di Alghero. Crediamo che il rispetto sia doveroso in questi casi, ma sia anche la migliore risposta alle varie cavalcate eroiche e paladine, spesso tardive, che si stanno scatenando in questi giorni», dichiarano i responsabili del Coro.