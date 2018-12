Condividi | Red 23:13 Sono Anna Maria Paoletti (Materno-Infantile), Rosanna Laconi (Emergenze), Roberto Puxeddu (Chirurgia), Francesco Marongiu (Medicina) e Ferdinando Coghe (Servizi). «Una squadra forte per un’azienda importante», dichiara il direttore generale Giorgio Sorrentino Aou Cagliari: ecco i capidipartimento



CAGLIARI - Il direttore generale dell’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari Giorgio Sorrentino ha nominato i cinque nuovi capi dipartimento sanitari dell’Aou cagliaritana. I responsabili dei Dipartimenti ad attività integrata sono: Anna Maria Paoletti (Materno-Infantile), Rosanna Laconi (Emergenze), Roberto Puxeddu (Chirurgia), Francesco Marongiu (Medicina) e Ferdinando Coghe (Servizi). Dei cinque dipartimenti, tre sono a direzione universitaria (Chirurgia, Medicina e Materno-infantile) e due a direzione ospedaliera (Emergenze e Servizi). Come prevede la legge, le nomine dei capi dipartimento a direzione universitaria sono state fatte di concerto con la rettrice dell’Università degli studi di Cagliari Maria Del Zompo.



«Con la nomina dei capi dipartimento – spiega il direttore generale dell’Aou di Cagliari Giorgio Sorrentino – si porta a compimento un pezzo importante dell’organizzazione interna della nostra azienda. I Dipartimenti sono delle strutture fondamentali nel governo clinico e hanno il fine di assicurare l’esercizio integrato delle attività di assistenza, di formazione e di ricerca. Aggregano una pluralità di strutture e di funzioni omogenee e complementari, con lo scopo di garantire una gestione unitaria delle risorse, nel rispetto dei principi di efficienza, di efficacia, nonché l’ottimale coordinamento delle attività di assistenza, di formazione e di ricerca».



Ma chi sono i capi dipartimento? Anna Maria Paoletti è professore ordinario dell’Università di Cagliari. Medico e studiosa molto nota, da pochi mesi ha assunto la direzione della Struttura complessa di Ostetricia e ginecologia del Policlinico “Duilio Casula”. Rosanna Laconi è la direttrice del Pronto soccorso del Policlinico, è stata consulente dell’Assessorato della Sanità dal 1996 al 2000, responsabile delle attività formative del 118 di Cagliari e della fase sperimentale dell’elisoccorso. Roberto Puxeddu è professore ordinario dell’Università di Cagliari, chirurgo di fama internazionale, è primario del Reparto di Otorino del Policlinico Casula. Di recente, è stato nominato consigliere dell’Associazione italiana di oncologia testa e collo. Francesco Marongiu, prorettore e professore ordinario dell’Università di Cagliari, dirige la struttura complessa di Medicina interna del Duilio Casula. Insegna Medicina interna in diversi Corsi di laurea della Facoltà di Medicina. Ferdinando Coghe, direttore del Laboratorio centrale dell’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari, dirige il laboratorio di riferimento regionale per la diagnostica del West Nile virus. Ha diretto il Dipartimento di Patologia clinica dell'Asl di Carbonia.



