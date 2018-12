Condividi | Red 11:28 Approvato il programma definitivo di Area per 8milioni di euro. «Si concretizza una parte importante della nostra strategia di sostenibilità ambientale», ha dichiarato l´assessore regionale dei Lavori pubblici Edoardo Balzarini Erp, efficentamento energetico



CAGLIARI - «Con l’approvazione definitiva del programma proposto da Area, diamo il via agli interventi per l’efficientamento energetico di edifici residenziali pubblici e si concretizza una parte significativa della strategia di innovazione in termini di sostenibilità ambientale e risparmio energetico che abbiamo portato avanti in questi anni». Così, l’assessore regionale dei Lavori pubblici Edoardo Balzarini ha commentato l’approvazione da parte della Giunta, nella seduta di ieri (venerdì), del programma definitivo di Area per l’efficientamento energetico di diciotto fabbricati di edilizia residenziale pubblica sul territorio regionale, per un totale di 203 alloggi, con uno stanziamento di 7.998.374euro.



«La delibera proposta e approvata si affianca infatti al grande investimento dell'Unità di progetto “Interventi per l’efficientamento energetico”, nata dalla collaborazione tra gli Assessorati dei Lavori pubblici e dell’Industria, in termini di efficientamento energetico e microreti, che ha coinvolto gli edifici pubblici di proprietà della Regione, nell’ambito dell’azione 4.1.1 del Por Fesr 2014/2020, per cui sono stati stanziati 44milioni di euro per un primo bando, al quale hanno partecipato 259 Enti pubblici, con cinquantatre opere finanziate, e ulteriori 13,5milioni per il finanziamento di venti istanze», prosegue Balzarini. I fabbricati interessati sono quelli di Via del Tintoretto a Cagliari, Via Pasteur ad Iglesias, Via Sarrabus, Via Trexenta e Via Versilia ad Oristano, Via Oslo a Macomer, Viale Funtana Buddia a Nuoro e Via Leoncavallo a Sassari.



Dello stanziamento totale, saranno destinati alla realizzazione degli interventi 7.935.374euro, mentre 63.240euro di economie resteranno nella disponibilità di Area. A questi, si aggiungono 111.385euro, che hanno finanziato l’attività di audit energetico svolta da Sardegna ricerche, sulla base della quale Area ha presentato il programma definitivo degli interventi e la relativa stima dei costi.



