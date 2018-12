Condividi | Mariangela Pala 1:14 L’appuntamento festoso è previsto per martedì 1 gennaio alle 11.15 nella spiaggia di Balai dove un gruppo di persone sfideranno le temperature non proprio primaverili per tuffarsi nelle acque gelate del mare Temerari a Balai: ritorna il bagno di Capodanno



PORTO TORRES - Pronti a sfidare il freddo per il bagno di Capodanno. L’appuntamento festoso è previsto per martedì primo gennaio alle 11.15 nella spiaggia di Balai dove un gruppo di persone sfideranno le temperature non proprio primaverili per tuffarsi nelle acque gelate del mare.



Ritorna così anche quest'anno il tradizionale "rito propiziatorio" del bagno del primo dell’anno, giunto ormai alla sua quattordicesima edizione. L’evento a Porto Torres è tra quelli più partecipati della Sardegna con una presenza che lo scorso anno ha superato le 70 unità.



Uomini e donne, ma anche bambini, coraggiosi di ogni età con qualche ultraottantenne, sprezzanti del pericolo, non rinunceranno neppure quest'anno ad assaggiare per primi le acque del mare di Balai con un tuffo quasi rituale. Tutto organizzato dal gruppo storico "I temerari" che richiamano ogni anno nuovi iscritti per condividere in maniera "speciale" il brindisi di auguri di un buon 2019.