Condividi | Mariangela Pala 18:43 Ha salutato la società del Porto Torres circa un mese fa, ma non i suoi tifosi. La punta Emanuele Riu classe 1980, ex maglia numero 9 dei rossoblù, è libero di firmare con una nuova squadra Calcio: Riu sul mercato dopo il Porto Torres



La clessidra del mercato-calcio non è ancora esaurita e il bomber Riu è convinto di poter dare ancora tanto sul campo di calcio. Ha vestito diverse maglie, dallo Stintino (35 gol in due stagioni) al Cus Sassari (13 gol) e perfino nell’Alghero e nel Sorso, svincolandosi dagli universitari nel 2017 per entrare nel club turritano guidato da mister Gabriele Batteta, innalzando il tasso tecnico della squadra nel campionato di Promozione.



Il mercato è ancora aperto per gli svincolati e Riu che si tiene in allenamento spera di poter approdare in qualche pista pronto per affrontare una nuova avventura.