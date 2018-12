Condividi | Red 20:21 Nel corso del controllo, i finanzieri del Gruppo di Cagliari hanno rinvenuto 45.440 articoli, tra bigiotteria, cover ed elastici, privi delle indicazioni in lingua italiana in violazione al Codice del consumo Sicurezza: merce sequestrata a Cagliari



CAGLIARI - Nell’ambito dell’attività a contrasto della commercializzazione di prodotti non sicuri che le Fiamme gialle del Gruppo di Cagliari eseguono quotidianamente sul territorio della provincia, nei giorni scorsi è stato effettuato un controllo nei confronti di un cittadino straniero titolare di un esercizio commerciale ubicato nel capoluogo. Nel corso del controllo, i finanzieri hanno rinvenuto 45.440 articoli, privi delle indicazioni in lingua italiana in violazione al Codice del consumo.



I prodotti sono stati sottoposti a sequestro amministrativo ed al rappresentante legale è stata comminata una sanzione pari a 1.032euro e la segnalazione alla Camera di commercio di Cagliari. Con quest'ultima operazione, salgono a 3.012.795 i prodotti non sicuri sequestrati dalla Guardia di finanza di Cagliari dall'inizio dell'anno, con cinquantacinque commercianti sanzionati amministrativamente e due denunciati all'Autorità giudiziaria.