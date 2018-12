Condividi | Red 23:08 Questo, per permettere lo svolgimento delle iniziative di fine anno, patrocinate dal Comune di Sassari ed a cura del Centro commerciale naturale Piazza Tola e dell´associazione I Portici Enrico Costa Chiusura strade per le passeggiate di Capodanno



SASSARI - In occasione dei festeggiamenti per Capodanno 2019, è previsto dalle 8 di lunedì 31 dicembre alle 6 di martedì 1 gennaio, il divieto di fermata in Via Cesare Battisti ed in Piazza Tola, in Via Enrico Costa (tra Via Brigata Sassari e Via Mazzini), in Via Cavour (tra Via Mazzini e Via Brigata Sassari), in Via Carlo Alberto (tra l’emiciclo Garibaldi e Via Cavour) e nella corsia ascendente di Piazza Fiume (parcheggi riservati ai motocicli). Inoltre, a partire dalle 14 di lunedì e fino alle 6 di martedì, saranno chiusi al traffico gli accessi a Via Cavour (da Via Mazzini), a Via Cavour (da Via Manno), a Via Enrico Costa (da Via Brigata Sassari), a Via Enrico Costa (da Via Manno), a Via Carlo Alberto (da Via Enrico Costa), a Largo Cavallotti (da Piazza Castello) ed a Via Cesare Battisti (da Piazza Azuni).



Questo, per permettere lo svolgimento delle iniziative di fine anno, patrocinate dal Comune di Sassari ed a cura del Centro commerciale naturale Piazza Tola e dell'associazione I Portici Enrico Costa. «Grazie alla sensibilità degli esercenti e alla disponibilità degli artisti – commenta il sindaco Nicola Sanna – nella notte di San Silvestro sarà possibile passeggiare per le vie del centro storico, soffermandosi in alcuni punti per godere di momenti musicali. In Piazza Fiume, infatti, nei pressi del locale “Cicchetto”, si potrà ascoltare la Tribute band Dire Straits, in Via Carlo Alberto, nella zona del locale "Opificio" si ebisirà il chitarrista Francesco Piu, e in Piazza Tola, nella zona della "Vineria Tola" sarà possibile ascoltare il gruppo Gallo team».



