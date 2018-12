Condividi | S.O. 14:35 Mimmo Pirisi plaude al risultato raggiunto nelle scorse settimane dal consiglio comunale di Alghero, che col lavoro in Commissione e il voto favorevole e unanime della maggioranza ha adottato il piano della mobilità sostenibile per veicoli smart «Alghero sostenibile, nuovo passo»



ALGHERO - «Un altro passo importante è stato realizzato a favore di una rete infrastrutturale che agevola la mobilità a basso impatto ambientale.

Si adotta anche ad Alghero il Piano d’azione regionale della mobilità elettrica grazie al quale verranno installate nel territorio algherese ben 27 punti di ricarica per i mezzi elettrici, quali motocicli, auto, veicoli commerciali e autobus, in punti strategici, quali Aeroporto, Centro, borgate, ospedale e Parco di Porto Conte. Una suddivisione che migliora notevolmente quella adottata nel 2016 che prevedeva solo 10 stalli».



Mimmo Pirisi plaude al risultato raggiunto nelle scorse settimane dal consiglio comunale di Alghero, che col lavoro in Commissione e il voto favorevole e unanime della maggioranza di Centrosinistra ha adottato, su proposta dell’Assessore all’Urbanistica Alessandro Balzani, il piano della mobilità sostenibile per veicoli smart. «Strumento conforme al Piano Energetico e Ambientale della Regione Sardegna attorno al quale è stato costruito il piano della Rete Metropolitana che fanno riferimento ai Comuni di Sassari, Alghero e Porto Torres» ricorda il capogruppo Dem nell'aula di via Columbano.



«Un piano che aiuta per la qualità della vita in quanto incide nella riduzione delle emissioni emanate dal traffico automobilistico e mette Alghero al passo con la modernità della “rivoluzione elettrica” alla quale la città, come meta turistica, non poteva certamente sottrarsi» sottolinea il consigliere comunale. Le colonnine si differenziano in tre tipologie e verranno inserite in punti strategici in base alla sosta.



Slow Charging (lenta), Quick charging (rapida), Fast charging (veloce).

