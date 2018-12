Condividi | S.O. 16:00 Lo zio avverte tutti: ci sono due uomini e due donne che a nome della famiglia Fiori stanno chiedendo soldi per aiutare i figli di Michela. Noi non abbiamo autorizzato nessuno se non il canale ufficiale Sciacalli su Michela, la denuncia



Nella foto: il funerale di Michela in Cattedrale ad Alghero ALGHERO - Nel giorno dell’addio a Michela, la 40enne strangolata a morte dal marito, Marcello Tilloca, 42 anni, la mattina di domenica 23 dicembre, ci sarebbe chi tenta di approfittare del grande cuore degli algheresi. «Purtroppo in giro ci sono gli sciacalli che si approfittano delle disgrazie altrui. Ci è giunta voce che in Alghero ci sono due uomini e due donne che a nome della famiglia Fiori stanno chiedendo soldi per aiutare i figli di Michela. Noi non abbiamo autorizzato nessuno se non il canale ufficiale tramite il banco di Sardegna. Divulgate gentilmente questo messaggio e se caso mai vi dovesse capitare a voi informate subito le forze dall’ordine. Grazie». E' il messaggio diffuso dallo zio di Michela, Giuseppe, chiedendo a tutti la massima attenzione. Azione che non cancella l'immensa solidarietà dimostrata dalla città e dalle istituzioni alla famiglia. “Grazie a tutti”, ha urlato Giuseppe sedendosi su uno dei van con cui i familiari hanno accompagnato in cimitero la bara della 40enne. Una folla immensa ha infatti voluto partecipare al dolore della famiglia [ GUARDA LE IMMAGINI ].Nella foto: il funerale di Michela in Cattedrale ad Alghero