Corona, volo da Alghero, serata a Ossi

ALGHERO - Le varie “storie” postate su Instagram dal re dei paparazzi italiani, Fabrizio Corona, con i video che mostrano l’aeroporto di Alghero e la scritta “Sardegna”, mandano in tilt molti fan. Così sui social e su qualche giornale iniziano a girare improbabili ricostruzioni di eventi e festivi privati.



Fabrizio Corana è sceso sabato sera dal volo atterrato ad Alghero e proveniente da Milano. E non è passato inosservato tanto in aereo quanto nello scalo: foto e selfie perfino in volo.



Proprio sabato era l'ospite atteso della serata del Blustar Dolcevita, la mitica discoteca di Ossi, a pochi chilometri da Sassari, super attiva nelle stagioni invernali. E lui, a quanto pare, non ha deluso le aspettative.



