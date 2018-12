Condividi | Red 21:36 L´Esecutivo Pigliaru ha approvato il disegno di legge che istituisce l´Avvocatura regionale. «E´ una riforma che copre un vuoto vuoto organizzativo e normativo», dichiara l´assessore regionale del Personale Filippo Spanu Avvocatura regionale: ok dalla Giunta



CAGLIARI - La Giunta ha approvato il disegno di legge con il quale viene istituita l’Avvocatura regionale della Sardegna, incaricata delle funzioni di difesa delle amministrazioni del comparto di contrattazione regionale del Sistema Regione. «Si tratta - spiega l’assessore regionale del Personale Filippo Spanu - di un'importante riforma che copre un vuoto organizzativo e normativo».



«Con il disegno di legge, che ora passa all’attenzione del Consiglio regionale, vengono organicamente disciplinati aspetti significativi che riguardano l’attività degli avvocati della Regione: inquadramento, funzioni e disposizioni sull’accesso. Il Ddl prevede che svolgano le mansioni professionali in autonomia e nel rispetto della disciplina dell’ordinamento della professione forense e rispondano dell’espletamento del mandato professionale unicamente al presidente della Regione», conclude Spanu.



Il disegno di legge stabilisce che l’inquadramento professionale ed il trattamento economico dei profili che compongono l’Avvocatura regionale sono specificatamente disciplinati dalla contrattazione collettiva con discipline distinte nell’ambito del contratto di comparto. Inoltre, viene previsto che all’Avvocatura regionale si acceda attraverso concorso pubblico per titoli ed esami bandito nel rispetto di quanto stabilito dalla legge sulla disciplina del personale e dell’organizzazione degli uffici.



Nella foto: l'assessore regionale Filippo Spanu Commenti CAGLIARI - La Giunta ha approvato il disegno di legge con il quale viene istituita l’Avvocatura regionale della Sardegna, incaricata delle funzioni di difesa delle amministrazioni del comparto di contrattazione regionale del Sistema Regione. «Si tratta - spiega l’assessore regionale del Personale Filippo Spanu - di un'importante riforma che copre un vuoto organizzativo e normativo».«Con il disegno di legge, che ora passa all’attenzione del Consiglio regionale, vengono organicamente disciplinati aspetti significativi che riguardano l’attività degli avvocati della Regione: inquadramento, funzioni e disposizioni sull’accesso. Il Ddl prevede che svolgano le mansioni professionali in autonomia e nel rispetto della disciplina dell’ordinamento della professione forense e rispondano dell’espletamento del mandato professionale unicamente al presidente della Regione», conclude Spanu.Il disegno di legge stabilisce che l’inquadramento professionale ed il trattamento economico dei profili che compongono l’Avvocatura regionale sono specificatamente disciplinati dalla contrattazione collettiva con discipline distinte nell’ambito del contratto di comparto. Inoltre, viene previsto che all’Avvocatura regionale si acceda attraverso concorso pubblico per titoli ed esami bandito nel rispetto di quanto stabilito dalla legge sulla disciplina del personale e dell’organizzazione degli uffici.Nella foto: l'assessore regionale Filippo Spanu