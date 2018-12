Condividi | Red 23:24 La Dinamo Sassari chiude il 2018 con la vittoria in trasferta sulla Leonessa Brescia per 71-95, nel match valido per la 13esima giornata del campionato Lba Il Banco espugna il PalaLeonessa



SASSARI - È una Dinamo implacabile fin dalla prima frazione quella che questa sera (domenica) ha espugnato il PalaLeonessa di Brescia. Gli uomini di coach Vincenzo Esposito si impongono con autorità nella sfida della 13esima giornata del campionato Lba battendo 71-95 i lombardi,



Esposito manda in campo Smith, Bamforth, Pierre, Polonara e Cooley, la Leonessa risponde con Hamilton, Abass, Laquintana, Cunningham e Beverly. I padroni di casa partono forte firmando un break di 5-0 con Hamilton: gli ospiti rompono il ghiaccio con Bamforth ed entrano in ritmo con Pierre e Cooley. Il Banco sigla un parziale di 13punti e mette la testa avanti condotta dal centro americano. Brescia pasticcia in attacco e la Dinamo firma il vantaggio in doppia cifra: 13-31 al 10’. Nel secondo quarto, la Dinamo prosegue la sua corsa bombardando dalla lunga distanza con Pierre, Bamforth e Smith, scappando fino a +26. La Germani prova ad accorciare con Hamilton, Zerini e Sacchetti. Alla sirena, il tabellone dice 33-56 per gli isolani.



Al rientro dall’intervallo lungo, i padroni di casa provano a rientrare in partita, affidandosi alla coppia Hamilton-Cunningham. Ma i sassaresi non ci stanno e continuano a bombardare dall’arco: Polonara e Smith trascinano la squadra, mentre la quarta infrazione sanzionata prima a Thomas poi a Cooley costringe coach Esposito a tenere a riposo i giocatori americani. Il Banco resta in controllo e scrive il nuovo massimo vantaggio (+27) 55-82. Nell’ultima frazione, Abass prova a suonare la carica ai suoi firmando un 7-0 in solitaria, l’attacco della Dinamo incespica e si sblocca dopo 4’ di gioco con la bomba di Polonara: 62-85. La schiacciata di Cooley mette il punto esclamativo sulla partita del Banco, che continua la sua corsa, mentre Brescia insegue fino al 71-95 finale.



LEONESSA BRESCIA-BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI 71-95:

LEONESSA BRESCIA: Hamilton 15, Abass 17, Dalcò, Laquintana, Cunningham 15, Caroli, Veronesi, Mika 4, Beverly 4, Zerini 6, Moss 4, Sacchetti 6. Coach Andrea Diana.

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 3, Smith 10, Bamforth 22, Devecchi, Magro 2, Pierre 10, Gentile 3, Thomas 9, Polonara 13, Diop 2, Cooley 21. Coach Vincenzo Esposito.

