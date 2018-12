Condividi | Red 9:01 Mercoledì sera, a Sant´Agostino, si terrà un evento musicale organizzato dal Comitato di quartiere in onore delle festività natalizie ed a scopo divulgativo culturale opere nel quartiere Concerti: Mauro Uselli ad Alghero



ALGHERO – Mercoledì 2 gennaio 2019, alle 19, a Sant'Agostino, ad Alghero, si terrà un evento musicale organizzato dal Comitato di quartiere in onore delle festività natalizie ed a scopo divulgativo culturale opere nel quartiere. Nella piccola e storica chiesa di Sant'Agostino, l'ospite d'onore sarà il musicista Mauro Uselli, già premiato nel 2017 dal Comitato con il premio Arti e mestieri, riconoscimento alla carriera ed all'operato concertistico svolto negli anni in Italia ed all'estero.



Uselli terrà un concerto di musica classica dal titolo “Bach solo”, in cui interpreterà una serie di sonate barocche di Johann Ssebastian Bach per flauto e clavicembalo. Inoltre, esporrà la celeberrima “Ciaccona”, ultimo e brillante movimento della partita n.2 in re minore per violino solo di Bach rivisitata interamente con il flauto. Il concerto è ad ingresso libero.



