Collinas, il paese di presepi



COLLINAS - La magia del presepe vivente in lingua sarda nel mondo degli antichi mestieri. A Collinas la narrazione della natività ambientata nel mondo di una comunità agricola dei primi del Novecento. Una rappresentazione in abiti da lavoro di una comunità semplice e laboriosa, che trova il modo di raccontare se stessa interpretando le scene della travagliata venuta al mondo di Gesù. In ambientazioni ricostruite per l’occasione e la tradizionale architettura del centro storico del piccolo borgo della Marmilla, si dipanerà una trama conosciuta da secoli, ma ricca di suggestioni e spunti di riflessione.



Dall’annunciazione fino alla povera grotta di una Betlemme simbolicamente trasposta in un recente passato con i suoi antichi mestieri, che ancora riconosciamo autentico e carico di valori identitari, si muoveranno una giovanissima Maria ed un rassicurante Giuseppe in cerca di un riparo per la notte. Tra oltre cento personaggi in costume che animeranno il mondo degli antichi mestieri fin dalle 10 del mattino, i visitatori potranno conoscere e soddisfare le loro curiosità circa le lavorazioni tradizionali e l’uso di utensili storici. Alle 16, verranno interpretate le diverse scene della natività in lingua sarda, lungo un percorso che attraversa il centro storico del paese.



Mestieri antichi e gli animali da lavoro, protagonisti di una stretta collaborazione con l'uomo nell'economia rurale del passato, saranno le attrattive di una giornata intensa in un paese autentico. Un'occasione per i più piccoli per conoscere un mondo scomparso di cui a Collinas conservano ancora un'autentica memoria. Per chi volesse gustare prodotti del territorio, grazie alla collaborazione con la Pro loco, sarà possibile in alcune postazioni ambientate nel complessivo contesto scenico e architettonico di Collinas le migliori preparazioni tradizionali. Gusto, storia e tradizione si intrecciano per una proposta ricca di emozioni in un suggestivo paese della Marmilla.