Il programma per il rilancio del Trenino verde della Sardegna sarà illustrato giovedì, sul treno composto dal locomotore diesel (1956) e dalla carrozza storica di terza classe "Bauchiero" (1913), nel corso della tratta Mandas-Isili-Mandas Riparte il Trenino verde



MANDAS - Il programma per il rilancio del Trenino verde della Sardegna sarà illustrato giovedì 3 gennaio 2019, sul treno composto dal locomotore diesel (1956) e dalla carrozza storica di terza classe “Bauchiero” (1913), nel corso della tratta Mandas-Isili-Mandas. All'evento, che segue la firma del Protocollo d’intesa siglato il 19 dicembre, parteciperanno il presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru, con gli assessori regionali dei Trasporti Carlo Careddu e del Turismo Barbara Argiolas, i sindaci di Mandas Marco Pisano e di Isili Luca Pilia, l’amministratore unico dell'Arst Chicco Porcu ed il coordinatore del Comitato per il Trenino verde Paolo Pisu.



Il programma prevede, alle 9.45, il ritrovo alla stazione di Mandas, in Largo Lawrence 1. Un quarto d'ora dopo, partenza del Treno ed illustrazione del Protocollo d'intesa.



