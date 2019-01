video Condividi | S.O. 11:32 Doppietta di eventi per il Cap d´Any ad Alghero, che si conferma palcoscenico privilegiato per il Capodanno di Sardegna. Decine di migliaia le persone che nei due giorni hanno assistito agli spettacoli del porto Alghero super, folla, fuochi e show



ALGHERO - La "doppietta" di Alghero messa in piedi dall'assessorato al Turismo e dalla Fondazione fa centro. Decine di migliaia le persone che nei due giorni hanno assistito agli spettacoli. Così alla fiumana di gente registrata per lo show de La Fura dels Baus, si replica sulla banchina del porto turistico l'ultima notte del 2018. Cap d'Any super ad Alghero, che si conferma palcoscenico privilegiato per il Capodanno di Sardegna.



Diverse migliaia le persone che non hanno voluto mancare all'appuntamento al porto con la reunion del Deejay Time. Non tradisce le aspettative nemmeno lo spettacolo pirotecnico che ha incantato tutti e intrattenuto i più col naso all'insù. Così l'edizione 2018-2019 del Cap d'Any va in archivio come una delle più partecipate di sempre.



