Condividi | A.S. 12:00 In condizioni molto gravi una donna nel beneventano, colpita da una scheggia, e un ragazzo ustionato da un petardo vicino Milano. A Napoli e provincia 37 feriti, uno in meno del 2018. Nessun problema registrato in Sardegna Botti Capodanno, decine di feriti



CAGLIARI - Nonostante i divieti, non sono mancati incidenti legati all'uso dei botti. In particolare in provincia di Milano un giovane è in gravi condizioni dopo lo scoppio di un petardo che gli ha dilaniato le mani e ferito volto e testa. A Napoli e provincia i feriti, secondo un primo bilancio della questura, sono stati 37, uno in meno dell'anno passato. Cinque di loro - c'è anche un dodicenne - sono ricoverati in ospedale con prognosi di 30 giorni per traumi da esplosione.