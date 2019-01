video Condividi | S.O. 20:00 Magia, emozione, suggestione al Porto



Grande partecipazione di pubblico ad Alghero il 30 dicembre nell´area portuale per lo show de "La Fura dels Baus", l´anteprima mondiale del nuovo spettacolo, voluto fortemente da Comune di Alghero e Fondazione Alghero, creato apposta per il Cap d´Any a l´Alguer: "Il Nuovo Canto della Sibilla", un esperimento collettivo di socializzazione, in collaborazione con l´artista Mihael Milunovic e la produzione della Prodea Group Srl. Spettacolo che ha attirato in Riviera del Corallo migliaia di persone da tutta l´isola. Ecco alcune immagini che hanno letteralmente inondato social e web