La tragedia ad Armungia, nel Cagliaritano. Mentre percorreva a bordo della sua Fiat Panda un sentiero di campagna, per cause in corso di accertamento, il 44enne avrebbe perso il controllo del veicolo. La scoperta introno alle ore 13 Precipita nella scarpata, muore 44enne



CAGLIARI - Tragedia nel Cagliaritano dove un allevatore 44enne, Ernesto Uda, è morto nella sua auto precipitata in una scarpata lungo una strada sterrata ad Armungia. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, l'uomo stava andando nel suo ovile che si trova in un'area collinare.



Mentre percorreva a bordo della sua Fiat Panda un sentiero di campagna, per cause in corso di accertamento, il 44enne avrebbe perso il controllo del veicolo. Quì la tragedia.



Il mezzo ha divelto una recinzione ed ha finito la sua corsa in una scarpata, ribaltandosi più volte. Con tutta probabilità l'allevatore è morto sul colpo. L'incidente è stato scoperto intorno alle 13 quando una persona che transitava nella zona si è accorto dell'auto e ha chiamato i soccorsi.