Alice, la prima nata del 2019 è di Nuoro

NUORO - La prima nata in Sardegna del 2019 è di Nuoro e si chiama Alice. La bambina è venuta alla luce a mezzanotte e sette minuti e pesa 3 chili e 710 grammi e ora si trova al nido dell'Ospedale San Francesco. Oltre mezz'ora dopo, all'ospedale SS. Trinità di Cagliari è nata Matilde, 3,340 kg. Subito dopo a Sassari, all'ospedale Santissima Annunziata, è nata Emma, alle 0.53, quasi tre chili di peso.