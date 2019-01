Condividi | M.T. 21:00 Appello del presidente regionale dell´associazione nazionale comuni d´Italia, Emiliano Deiana, affinché il contributo per assicurare un futuro ai bambini coinvolga tutte i 377 comuni della Sardegna L´Anci in campo per il dopo-Michela



ALGHERO - «Tutta la comunità sarda è chiamata a prendersi cura dei figli di Michela che fino all’ultimo, lei, ha protetto e amato come solo una madre sa fare. Fin tanto che ci sarà anche una sola donna vittima di violenza da parte di un uomo la battaglia culturale deve riguardarci tutti e possiamo farlo iniziando dai piccoli gesti, dalle piccole cose».



Lo scrive Emiliano Deiana, il presidente Anci Sardegna, l'associazione nazionale che racchiude i 377 dell'isola. L'obbiettivo è coinvolgere tutta la comunità regionale per assicurare un futuro ai bambini di Michela, la mamma di Alghero ammazzata lo scorso 23 dicembre dal suo marito.



«Il Comune di Alghero ha lanciato la sottoscrizione “un futuro per i bambini di Michela”. Anci Sardegna invita, chi lo vorrà, a considerare la potenza di questi piccoli segni che certamente non riporteranno in vita Michela, ma la faranno vivere nell’amore incondizionato dei suoi bambini» scrive Emiliano Deiana.



Intestatario: Comune di Alghero. IBAN IT87S0101584899000070688228;

causale: "Un futuro per i bambini di Michela".



