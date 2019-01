Condividi | Red 9:04 Tutto pronto per la terza Serata d´autore, in programma sabato e dedicata quest´anno al compianto Angelino Ceravola, evento all´interno dei festeggiamenti del Cap d´Any Serata d´autore ad Alghero sud



ALGHERO - Tutto pronto per la terza Serata d'autore, dedicata quest'anno al compianto Angelino Ceravola, evento all'interno dei festeggiamenti del Cap d'Any di Alghero. Anche per il 2019, dopo le fortunate manifestazioni degli anni passati, il Comitato di quartiere Alghero sud, grazie al lavoro di Bebella Farris e Mariano Carboni, coadiuvati da Gianni Murru e Marcella Zucca, ha organizzato l'appuntamento in programma sabato 5 gennaio, alle 17.30, nella Sala conferenze de Lo Quarter,



La prima Serata d'autore è stata dedicata a Francesco Chessa e la seconda ad Antonio Dalerci. Quest'anno, è la volta di Ceravola, personaggio molto conosciuto in città negli ambienti sportivi e musicali. Con la calottina della Rari Nantes Alghero ha vinto più volte il titolo regionale dei 100 e 200dorso. Si ricordano le sue grandi prestazioni anche come pallanuotista quando, con altri indimenticabili compagni di squadra (come Gianni Perdomi e Mario Ricciotti), era stato l'artefice della promozione della Rari Nantes in serie C. Amante della musica, suonava la chitarra e cantava canzoni da lui stesso composte. Nella serata, presentata da Marcella Zucca, attesi ospiti a sorpresa e verranno eseguite le canzoni di Angelino Ceravola.



A fine serata, si raccoglieranno offerte per partecipare alla costituzioni di un fondo per aiutare i bimbi di Michela. Parte del ricavato sarà devoluto all'associazione Volontariamente Alghero. «Un ringraziamento sia alla Fondazione Alghero, sia all'Amministrazione comunale di Alghero – dichiara il presidente del Comitato Giuseppe Mancini - Un ringraziamento particolare a tutti gli artisti, cantanti e musicisti che hanno messo a disposizione il loro tempo per le prove e per dare vita ad una serata che sicuramente l'attento pubblico algherese saprà apprezzare”. Mancino auspica “un nuovo tutto esaurito presso il Salone de Lo Quarter , come le precedenti edizioni, ma soprattutto la speranza di raccogliere e poter poi donare ai bimbi di chi non c'è più e a chi soffre un piccolo aiuto di solidarietà».



