Condividi | Red 8:06 È nata alle 0.53 di ieri. Il 2018 si chiude nel segno dei fiocchi rosa, ma è un maschietto l´ultimo nato dell´anno A Sassari il primo nato 2019 è una femminuccia



SASSARI - Il 2018 si chiude sotto il segno dei fiocchi rosa, 570, ed il 2019 si apre all'insegna dello stesso colore. Sono 1129 i nati nell'anno appena concluso, mentre la prima nata a Sassari, nella struttura di Ginecologia e ostetricia dell'Aou, è una femminuccia venuta al mondo alle 0.53 di ieri (martedì), e ha pesato 2,965chilogrammi. Nel 2018, la struttura diretta da Salvatore Dessole ha registrato 1102 parti, dei quali ventisette gemellari ed uno trigemino, per un totale di 1129 nati. I maschi sono stati 559 e le femmine 570. Dei 1102 parti, 659 sono stati parti spontanei e 443 cesarei (dei quali 177 primi cesarei).



Sassari si conferma città multietnica. Dei 1129 nati, novantadue erano stranieri, così suddivisi per nazionalità: quattordici marocchina, dodici nigeriana, dodici romena, dieci cinese, nove senegalese, quattro ungherese, tre brasiliana, tre filippina, tre ucraina, due albanese, due bosniaca, due moldava, due pakistana e due russa. Tutte a quota un parto le mamme provenienti da Algeria, Austria, Bangladesh, Bielorussia, Bulgaria, Cile, Costa d'Avorio, Germania, Inghilterra, Kazakistan, Serbia e Slovacchia.



L'ultimo nato nel 2018 è un maschietto. È nato il 31 dicembre, alle 15.09, e ha pesato 2,840chilogrammi. I dati delle nascite, se raffrontati con il 2017, mostrano un leggero calo. Nel 2017, i parti sono stati 1.115, dei quali trentuno gemellari e due trigemini, per un totale di 1.163 nuovi nati. I maschi sono stati 597, mentre le femmine 566. Su 1.163 nati, 108 erano stranieri. Dei 1.115 parti, 662 sono stati parti naturali e 453 tagli cesarei. Commenti SASSARI - Il 2018 si chiude sotto il segno dei fiocchi rosa, 570, ed il 2019 si apre all'insegna dello stesso colore. Sono 1129 i nati nell'anno appena concluso, mentre la prima nata a Sassari, nella struttura di Ginecologia e ostetricia dell'Aou, è una femminuccia venuta al mondo alle 0.53 di ieri (martedì), e ha pesato 2,965chilogrammi. Nel 2018, la struttura diretta da Salvatore Dessole ha registrato 1102 parti, dei quali ventisette gemellari ed uno trigemino, per un totale di 1129 nati. I maschi sono stati 559 e le femmine 570. Dei 1102 parti, 659 sono stati parti spontanei e 443 cesarei (dei quali 177 primi cesarei).Sassari si conferma città multietnica. Dei 1129 nati, novantadue erano stranieri, così suddivisi per nazionalità: quattordici marocchina, dodici nigeriana, dodici romena, dieci cinese, nove senegalese, quattro ungherese, tre brasiliana, tre filippina, tre ucraina, due albanese, due bosniaca, due moldava, due pakistana e due russa. Tutte a quota un parto le mamme provenienti da Algeria, Austria, Bangladesh, Bielorussia, Bulgaria, Cile, Costa d'Avorio, Germania, Inghilterra, Kazakistan, Serbia e Slovacchia.L'ultimo nato nel 2018 è un maschietto. È nato il 31 dicembre, alle 15.09, e ha pesato 2,840chilogrammi. I dati delle nascite, se raffrontati con il 2017, mostrano un leggero calo. Nel 2017, i parti sono stati 1.115, dei quali trentuno gemellari e due trigemini, per un totale di 1.163 nuovi nati. I maschi sono stati 597, mentre le femmine 566. Su 1.163 nati, 108 erano stranieri. Dei 1.115 parti, 662 sono stati parti naturali e 453 tagli cesarei.