Desogus (M5s) a Sassari, Alghero, Porto Torres

11:55 Sorprese e conferme verso Cagliari. Ecco tutti gli algheresi in corsa Gran fermento in tutti i partiti in previsione delle elezioni regionali di febbraio. Fibrillazioni per la costruzione delle liste. Ad Alghero spunta la seconda pretendente Dem: è l´ex assessore allo Sviluppo economico della Giunta Lubrano. Forza Italia come nel 2014. In campo gli ex assessori comunali Tanchis e Cherchi