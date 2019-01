Condividi | Red 15:13 Momenti di paura questa mattina a Talana. Vicino al palazzo comunale, è stata notata la presenza di un sospetto ordigno rudimentale. La segnalazione è stata fatta da un operaio comunale Allarme bomba nel municipio di Talana



Sul posto, sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione e di quella di Urzulei e della Squadriglia di Lanusei, che hanno da subito delimitato la zona richiedendo l'intervento degli artificieri dello Squadrone eliportato cacciatori di Abbasanta. In poco tempo, gli artificieri hanno verificato che non si trattava di una bomba, ma di una bottiglia di plastica ed una di vetro ricoperte di carta collegate fra loro con dei fili elettrici. Ora, le immagini delle telecamere adiacenti al ritrovamento del finto ordigno saranno visionate dai militari per cercare di ricostruire l'accaduto.