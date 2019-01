Condividi | Red 7:17 Il cartellone di gennaio firmato Cedac si apre con Pierfrancesco Favino e “La notte poco prima delle foreste”, di Bernard-Marie Koltès, dal 9 al 13 gennaio al Teatro Massimo di Cagliari. E poi un ricco programma fra prosa e danza, raffinati divertissement ed intrecci fra teatro e letteratura, classici del Novecento e testi contemporanei La grande prosa riparte con Favino



CAGLIARI - Il fascino de “La grande prosa”, fra temi scottanti e d'attualità, per la Stagione 2018-2019 del Cedac, nell'ambito del Circuito multidisciplinare dello spettacolo in Sardegna: il sipario si riaprirà mercoledì 9 gennaio, alle 20.30, su Pierfrancesco Favino, protagonista de “La notte poco prima delle foreste” (“La nuit juste avant les forêts”), di Bernard-Marie Koltès, con la regia di Lorenzo Gioielli, intenso e struggente monologo che racconta la solitudine dello straniero (in scena al Teatro Massimo di Cagliari, fino a domenica 13 gennaio (da mercoledì a sabato alle 20.30, la domenica alle 19). Uno sguardo sugli ultimi, i diseredati, coloro che vivono ai margini nelle città, costretti a fuggire, a nascondersi, alla perenne ricerca di un lavoro che restituisca loro dignità e sicurezza, attraverso un flusso di coscienza, un fiume di parole e pensieri, cronaca di un triste giorno di pioggia. L'artista pugliese, volto noto del grande e del piccolo schermo, di nuovo nell'Isola dopo il successo di “Servo per due”, incontrerà il pubblico giovedì 10, alle 17.30, nella Sala M2 del Massimo, nell'ambito de I Pomeriggi della Fondazione, per una riflessione sul testo del drammaturgo francese, prematuramente scomparso nel 1989, come sul mestiere dell'attore e sul ruolo del teatro nella società.



Debutta nell'Isola, sempre mercoledì 9, ma alle 21, al Teatro Comunale di Sassari, “Ultimo Chisciotte” del Teatro del carretto, liberamente tratto dal romanzo di Miguel de Cervantes, con adattamento e regia di Maria Grazia Cipriani: sotto i riflettori, Matteo De Mojana, Stefano Scherini ed Ian Gualdani, per un immaginifico viaggio sulle tracce del celebre hidalgo innamorato dei libri e dell'epica cavalleresca. Tra nobili ideali ed irraggiungibili chimere, si può ancora «Sognare il sogno impossibile» ed impegnarsi a «combattere per ciò che è giusto» e perfino «essere disposti a marciare all’inferno/ Per una causa divina», come il singolare e temerario eroe che «continua ad inseguire l’utopia, facendola giocare con la realtà». Dopo la prima sassarese, l'“Ultimo Chisciotte” inaugurerà, giovedì 10, sempre alle 21, la Stagione del Cedac al Teatro Grazia Deledda di Paulilatino, per approdare, venerdì 11, alle 21, al Teatro Comunale di San Gavino Monreale.



Vite in gioco sul filo della suspense in “Poker”, di Patrick Marber, nella mise en scène della Compagnia Gank, con (in ordine di apparizione) Alberto Giusta, Enzo Paci, Federico Vanni, Fabio Fiori, Daniele Madeddu e Massimo Brizi, per la regia di Antonio Zavatteri, in prima regionale, giovedì 10, alle 21, al Cine Teatro Olbia di Olbia, poi in tournée nell'Isola. Nello scantinato di un ristorante di periferia, ogni domenica, dopo la chiusura, il proprietario e suo figlio, due camerieri ed il cuoco si cimentano in una lunga partita a carte, che dura tutta la notte, in una sfida in cui si condensano passioni e speranze, finché l'arrivo di un misterioso personaggio cambia l'atmosfera influenzando le sorti del gioco ed il finale della storia. La pièce del drammaturgo britannico, già autore del testo cult “Closer”, approderà venerdì 11, alle 21, al Teatro del Carmine di Tempio Pausania, sabato 12, alle 21, al Padiglione Tamuli delle ex Caserme Mura di Macomer e, domenica 13, alle 20.45, al Teatro Centrale di Carbonia.



