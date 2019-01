Condividi | Red 17:31 Durante lo scorso fine settimana, le centrali operative dei Carabinieri hanno attivato le ricerche di un commerciante residente a Fonni. Verso le 20 di sabato, a bordo della propria autovettura, l´uomo lasciava Oristano per ritornare a casa. La famiglia preoccupata in quanto non lo vedeva più rientrare e non avendo più notizie, dava l’allarme Auto in una scarpata: 65enne ferito



SARULE - Durante lo scorso fine settimana, le centrali operative dei Carabinieri hanno attivato le ricerche di un 65enne commerciante residente a Fonni. Verso le 20 di sabato, a bordo della propria autovettura, l'uomo lasciava Oristano per ritornare a casa. La famiglia preoccupata in quanto non lo vedeva più rientrare e non avendo più notizie, dava l’allarme. Immediate le ricerche da parte dei militari e diramate alle numerose pattuglie già predisposte per il piano sicurezza per le festività di fine anno.



La ricerca, non facile, riguardava diverse Statali e strade Provinciali del territorio nuorese, dal momento che non c'era certezza dell’itinerario percorso dall’uomo. Solo verso le 0.10 di domenica, l’auto veniva individuata da una pattuglia dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ottana sul fondo di una scarpata, in una posizione difficilmente visibile, circa 20metri sotto il livello stradale, al chilometro 2+800 della Provinciale 17, nelle campagne di Sarule. Il malcapitato, presumibilmente a causa di un colpo di sonno, aveva perso il controllo dell’auto ed era uscito di strada, andando a terminare la corsa in fondo al dirupo.



I militari intervenuti scendevano lungo la scarpata e, dopo aver constatato che il conducente era ancora all’interno dell’abitacolo, cosciente, ma visibilmente ferito, tanto che non riusciva a muoversi, hanno chiamato il 118 ed i Vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso si sono concluse verso le 2. A causa dei traumi subiti, il 65enne non era riuscito a prendere il proprio telefono cellulare per chiamare i soccorsi e fornire la propria posizione. Veniva pertanto trasportato al Pronto soccorso dell’Ospedale di Nuoro e ricoverato. A causa dell'incidente, il conducente ha riportato diverse fratture e l’auto ingentissimi danni per il volo compiuto e per essersi ribaltata. L’unica fortuna per il commerciante è stata quella di essere stato presto individuato dai Carabinieri e di aver potuto ricevere i soccorsi. SARULE - Durante lo scorso fine settimana, le centrali operative dei Carabinieri hanno attivato le ricerche di un 65enne commerciante residente a Fonni. Verso le 20 di sabato, a bordo della propria autovettura, l'uomo lasciava Oristano per ritornare a casa. La famiglia preoccupata in quanto non lo vedeva più rientrare e non avendo più notizie, dava l’allarme. Immediate le ricerche da parte dei militari e diramate alle numerose pattuglie già predisposte per il piano sicurezza per le festività di fine anno.La ricerca, non facile, riguardava diverse Statali e strade Provinciali del territorio nuorese, dal momento che non c'era certezza dell’itinerario percorso dall’uomo. Solo verso le 0.10 di domenica, l’auto veniva individuata da una pattuglia dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ottana sul fondo di una scarpata, in una posizione difficilmente visibile, circa 20metri sotto il livello stradale, al chilometro 2+800 della Provinciale 17, nelle campagne di Sarule. Il malcapitato, presumibilmente a causa di un colpo di sonno, aveva perso il controllo dell’auto ed era uscito di strada, andando a terminare la corsa in fondo al dirupo.I militari intervenuti scendevano lungo la scarpata e, dopo aver constatato che il conducente era ancora all’interno dell’abitacolo, cosciente, ma visibilmente ferito, tanto che non riusciva a muoversi, hanno chiamato il 118 ed i Vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso si sono concluse verso le 2. A causa dei traumi subiti, il 65enne non era riuscito a prendere il proprio telefono cellulare per chiamare i soccorsi e fornire la propria posizione. Veniva pertanto trasportato al Pronto soccorso dell’Ospedale di Nuoro e ricoverato. A causa dell'incidente, il conducente ha riportato diverse fratture e l’auto ingentissimi danni per il volo compiuto e per essersi ribaltata. L’unica fortuna per il commerciante è stata quella di essere stato presto individuato dai Carabinieri e di aver potuto ricevere i soccorsi.