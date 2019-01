Condividi | Red 20:26 All´alba del nuovo anno, ignoti hanno dato fuoco ad una Land Rover Freelender parcheggiata sotto casa dei proprietari, gli operatori culturali Giuseppe Ligios e Hans Bordin Piwowarski Alghero: auto in fiamme nella notte



ALGHERO – La prima alba dell'anno non ha portato un buon risveglio a tutti. E quello che è accaduto ad Alghero deve far pensare. Infatti, ignoti hanno dato fuoco ad una Land Rover Freelender parcheggiata sotto casa dei proprietari, gli operatori culturali Giuseppe Ligios e Hans Bordin Piwowarski.



I due avevano passato con amici la notte di Capodanno e l'unica certezza è che, attorno alle 5 del mattino, l'auto on era ancora stata bersaglio del rogo. Un rogo che ha interessato anche l'autovettura parcheggiata immediatamente davanti alla loro.

Un gesto che non dovrebbe certo essere legato alla loro attività artistica, visto che sono persone stimate dal mondo culturale e non di Alghero.



Pare che però fossero già stati in precedenza vittime di "sgarbi" vari e non si esclude (ma neanche si può essere certi), che questo atto incendiario sia l'apice di questa condotta. Quel che è certo è che i proprietari dell'auto hanno formale denuncia alle Forze dell'ordine, che apriranno le indagini del caso.