Il corso di panificazione e pastificazione si terrà a Lunamatrona, nella Casa Museo dell'Associazione Corigheddos. Nella preparazione delle paste e dei pani, i corsisti saranno seguiti da Gabriella Pitzianti, esperta in tradizioni culinarie della Sardegna, mentre le lezioni teoriche saranno tenute dal biologo Massimiliano Deidda A Lunamatrona si sforna il pane



LUNAMATRONA - “Mettiamo le mani in pasta”. Con questo moto, l'Associazione Coricheddos organizza un Corso di pastificazione e panificazione, il cui obiettivo è quello di insegnare ai partecipanti l’arte della panificazione e pastificazione in Sardegna. Durante il corso, le persone saranno parte attiva del corso ed impareranno l’uso dei derivati del grano nella cucina sarda e le loro proprietà nutrizionali.



Nella prima lezione, verrà spiegata la preparazione e la cottura delle paste essicate: la fregula ed i malloreddus (tre ore); nella seconda, le paste ripiene salate e dolci (tre ore); nella terza, la panificazione, su coccoi, su civraxiu, pane carasau; nella quarta, la cottura al forno a legna (quattro ore). Durante le pause tecniche (legate alle cottura), ai partecipanti verranno impartite anche lezioni teoriche sui valori nutrizionali dei prodotti che creeremo durante il laboratorio, le problematiche legate agli allergeni e le intolleranze dei derivati del grano. Durante il corso, si utilizzerà solo derivati del grano senatore Cappelli biologico.



Il corso si terrà a Lunamatrona, nella Casa Museo dell'Associazione Corigheddos. Nella preparazione delle paste e dei pani, i corsisti saranno seguiti da Gabriella Pitzianti, esperta in tradizioni culinarie della Sardegna, mentre le lezioni teoriche saranno tenute dal biologo Massimiliano Deidda. Il corso è rivolto sia ai professionisti della cucina, sia a semplici persone, che vogliono imparare a conoscere e fare le paste ed i pani della tradizione sarda. Al termine del corso, verrà rilasciato un'attestato di partecipazione. Il corso si terrà in quattro domeniche (20 e 27 gennaio, 3 e 10 febbraio), dalle 9.30 alle 12.30. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si può contattare l'Associazione Corigheddos, telefonando al numero 346/3041800, inviando un messaggio WhatsApp al 327/3672366, o inviando una e-mail all'indirizzo web info@massimilianodeidda.it. La prenotazione è obbligatoria, l'evento è a numero chiuso e sarà attivato con un minimo di dieci iscritti.