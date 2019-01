video Condividi | S.O. 12:28 Gran confusione questa mattina al centro di Alghero. Via Cagliari bloccata per oltre 30 minuti a causa di un piccolo incidente che ha coinvolto il bus in servizio da Alghero a Fertilia. Le immagini Bus incastrato, traffico in tilt



ALGHERO - Automobilisti comprensibilmente agitati e commercianti infastiditi. E' il risulto del caos generato questa mattina nella centralissima via Cagliari ad Alghero.



All'origine di tutto un piccolo incidente che ha coinvolto il bus in servizio da Alghero a Fertilia. Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe riconducibile al parcheggio selvaggio che troppo spesso obbliga molti automobilisti a causa della cronica carenza di stalli.



In questo caso, la conducente di un'utilitaria avrebbe ingranato la retromarcia nel tentativo di centrare un parcheggio proprio mentre sopraggiungeva il bus. La conseguenza è presto fatta: mezzi incastrati, specchietto in frantumi e strada bloccata.



Viabilità in tilt per oltre 30 minuti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale che hanno eseguito brevi rilevamenti e garantito il regolare traffico veicolare.